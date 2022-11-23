Депутат Госдумы назвал Армению незаконным государственным образованием

«В течение двух последних лет страна — член ОДКБ Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ», — отметил он.