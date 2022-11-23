Депутат Госдумы назвал Армению незаконным государственным образованием

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров назвал Армению незаконным государственным образованием и призвал решить в ней вопрос с русофобией. Так он прокомментировал изданию Ura.ru митинги против визита в страну Владимира Путина.
«Власть в Армении была поставлена США в процессе „оранжевой революции“, как и в Киеве. Но в то же время Армения — тупиковая страна в геополитическом плане. У нее от России зависит выживание», — заявил депутат.
По его мнению, в стране нужно решать «вопрос с русофобией». «Как решать вопрос? Армения вышла из состава СССР по закону? Нет. Значит, это незаконное государственное образование. Действовать нужно исходя из этого», — заявил депутат.
23 ноября в Ереване проходит заседание Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. На встречу прибыли лидеры всех стран-участниц, включая Владимира Путина. Премьер-министр Армении на заседании раскритиковал организацию за бездействие.
«В течение двух последних лет страна — член ОДКБ Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ», — отметил он.
Накануне и в день заседания ОДКБ в Ереване состоялись митинги против визита Путина в страну и за выход из ОДКБ. Акции с аналогичными требованиями проходили в армянской столице и в середине сентября, на фоне очередной эскалации конфликта с Азербайджаном.