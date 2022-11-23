Япония обыграла Германию на чемпионате мира по футболу

Открыл счет на 33-й минуте немецкий полузащитник Илай Гюндоган, забив с пенальти. Японцы забросили два мяча во втором тайме — на 75-й минуте отличился Рицу Доан, а в конце встречи — Такума Асано. Оба футболиста вышли на замену.