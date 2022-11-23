Япония обыграла Германию на чемпионате мира по футболу

Сборная Германии проиграла команде Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу японцев, сообщает «Матч ТВ».
Открыл счет на 33-й минуте немецкий полузащитник Илай Гюндоган, забив с пенальти. Японцы забросили два мяча во втором тайме — на 75-й минуте отличился Рицу Доан, а в конце встречи — Такума Асано. Оба футболиста вышли на замену.
Это второе сенсационное поражение команды, считавшейся фаворитом, на нынешнем мундиале. Накануне команда Саудовской Аравии победила сборную Аргентины с тем же счетом 2:1.
Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась в Катаре 20 ноября. Матчи будут проходить до 18 декабря на восьми стадионах в разных точках страны. Катар впервые принимает чемпионат мира по футболу.