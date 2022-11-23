«Из‑за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему», — пояснили в «Энергоатоме».