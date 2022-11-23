В разных частях Украины прогремели взрывы. Власти страны и местные СМИ сообщили об инцидентах в Киеве, Львове, Полтавской области, Одессе и Николаевской области.
В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что в ходе ракетных атак пострадали несколько энергетических объектов. На Хмельницкой, Южно-Украинской и Ровенской АЭС отключили от электросетей энергоблоки.
«Из‑за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены. Они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему», — пояснили в «Энергоатоме».
Представители компании отметили, что радиационный фон на территории этих АЭС находится в норме.
Многие регионы Украины столкнулись с аварийным отключением электроэнергии. В нескольких районах Киева пропало электроснабжение, а также прекратилась подача воды. Без электричества остался Львов.
Глава областной военной администрации Одессы Максим Марченко сообщил о проблемах с электроснабжением в городе. Кроме того, жители Одессы отмечают отсутствие водоснабжения. В Харькове перестало работать метро и электротранспорт.