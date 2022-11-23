«Википедия» ответила на предложение Госдумы не проверять школьные работы со ссылками на энциклопедию

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил учителям не принимать от школьников работы со ссылками на «Википедию». По его словам, онлайн-энциклопедия занимает «четкую антироссийскую позицию, искажает факты специальной военной операции, многие исторические факты подает с прозападной интерпретацией».
Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа.Ru», поддерживающего российскую версию «Википедии», Станислав Козловский в беседе с «Газетой.Ru» назвал предложение депутата «смешным» и сравнил его с «непонятными фантазиями».
Козловский отметил, что статьи в «Википедии» в большинстве случаев пишутся авторами из России — «она не является никаким оружием информационной борьбы», а редактировать их может любой желающий.
Козловский объяснил принцип работы «Википедии» и почему ссылки на «Википедию» кажутся смешными: «В данном случае в „Википедии“ указаны источники, откуда взята та или иная информация. И если просто копируется текст из „Википедии“, когда не сам написан, то они обязаны давать ссылку, потому что это будет иначе нарушение лицензии. Если они берут факты какие‑то из „Википедии“, то указаны источники, можно проверить по ним и дальше уже ссылаться на первоисточник. В целом копировать куски текста и сдавать их как свои сочинения — это некорректно. Если он хочет, чтобы брали школьники тексты из „Википедии“, но на нее не ссылались, — это как‑то смешно».
Горелкин также в своем высказывании выразил уверенность, что рано или поздно «Википедия» будет заблокирована, поэтому важно создать ей качественную замену (хотя она уже есть — «Руниверсалис», чей сайт упал вскоре после запуска). Козловский отметил, что заменить «Википедию» очень сложно, поскольку ресурс содержит почти 2 млн статей, которые постоянно актуализируются.
«Попытки скопировать какие‑то тексты из „Википедии“ и выдать это за другой ресурс — это смешно», — добавил он.