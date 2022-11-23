«Википедия» ответила на предложение Госдумы не проверять школьные работы со ссылками на энциклопедию

Козловский объяснил принцип работы «Википедии» и почему ссылки на «Википедию» кажутся смешными: «В данном случае в „Википедии“ указаны источники, откуда взята та или иная информация. И если просто копируется текст из „Википедии“, когда не сам написан, то они обязаны давать ссылку, потому что это будет иначе нарушение лицензии. Если они берут факты какие‑то из „Википедии“, то указаны источники, можно проверить по ним и дальше уже ссылаться на первоисточник. В целом копировать куски текста и сдавать их как свои сочинения — это некорректно. Если он хочет, чтобы брали школьники тексты из „Википедии“, но на нее не ссылались, — это как‑то смешно».