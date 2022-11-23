Появился первый трейлер сериала «Ковбой из Копенгагена» от Николаса Виндинга Рефна

«Ковбой из Копенгагена» расскажет историю девушки по имени Миу (Анджела Бундалович). После выживания в рабстве и на пороге новой жизни она погружается в преступный мир города. В поисках справедливости и мести она встречает своего заклятого врага Ракель, чтобы вместе с ней «отправиться в одиссею через естественное и сверхъестественное».