Появился первый трейлер сериала «Ковбой из Копенгагена» от Николаса Виндинга Рефна

Netflix выпустил первый трейлер сериала «Ковбой из Копенгагена», снятого датским режиссером Николасом Виндингом Рефном («Драйв», «Дилер», «Неоновый демон»). Премьера состоится 5 января 2023 года.
«Ковбой из Копенгагена» расскажет историю девушки по имени Миу (Анджела Бундалович). После выживания в рабстве и на пороге новой жизни она погружается в преступный мир города. В поисках справедливости и мести она встречает своего заклятого врага Ракель, чтобы вместе с ней «отправиться в одиссею через естественное и сверхъестественное».
«В „Ковбое из Копенгагена“ я возвращаюсь в свое прошлое, чтобы сформировать свое будущее, создавая сериал, сотканный из моих постоянно развивающихся альтер эго, теперь оно в форме моей молодой героини Миу», — говорил Виндинг Рефн.
Это первая работа режиссера в его родной Дании спустя 15 лет. Дебют «Ковбоя из Копенгагена» состоялся на Венецианском кинофестивале.
В сериале снялись Анджела Бундалович, Лола Корфиксен — дочь Рефна, а также Златко Бурич, Андреас Ликке Йоргенсен, Джейсон Хендил-Форсселль, Чжан Лили и Драгана Милутинович.