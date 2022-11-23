На заводе «Москвич» началось производство автомобилей. В их основе китайский паркетник

Собянин выразил надежду, что через несколько лет в производстве будут автомобили на собственной платформе. Мантуров добавил, что наладить мелкоузловую сборку с привлечением локальных поставщиков планируют до 2023 года, а создать отечественный электромобиль на собственной универсальной платформе — к концу 2025-го.