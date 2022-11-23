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На заводе «Москвич» началось производство автомобилей. В их основе китайский паркетник
Семён Гудошников
Вчера в 16:32

На бывшем заводе Renault в Москве стартовало серийное производство автомобилей под возрожденным брендом «Москвич». Партнером предприятия выступил КамАЗ, сообщает Autonews.ru.

На церемонии открытия присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. «После ухода Renault казалось, что производство остановится. Но этот шаг стал новым стимулом для возрождения нового производства. Москва сегодня выпускает новые модели под старым брендом „Москвич“, и это историческое событие», — сказал он.

Градоначальник отметил, что производство начинается с крупноузловой сборки — это когда готовые к сборке комплектующие поставляются с завода-изготовителя. В основе новых «москвичей» продукция китайского производителя JAC, которую частично перелицевали.

Собянин выразил надежду, что через несколько лет в производстве будут автомобили на собственной платформе. Мантуров добавил, что наладить мелкоузловую сборку с привлечением локальных поставщиков планируют до 2023 года, а создать отечественный электромобиль на собственной универсальной платформе — к концу 2025-го.

До конца текущего года с конвейера должны сойти 600 кроссоверов «москвич 3», треть из которых будет электромобилями (под названием «москвич 3е»), говорили ранее в мэрии.

Бензиновые версии будут выпускаться с двумя моторами — 1,6-литровые «атмосферники» мощностью 109 лошадиных сил и 1,5-литровые с отдачей 150 «лошадок». На выбор будет механическая коробка передач или вариатор. Все автомобили будут переднеприводными. Электро-«москвичи» оснастят электромоторами на 68 лошадиных сил, которые обеспечат запас хода в 410 километров.

В марте Renault остановила деятельность в России, а в мае передала свои российские активы местным властям. Договоренности предполагают передачу 100% акций «Renault Россия» правительству Москвы, а 67,69% акций АвтоВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ. Оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит ГК «Ростех».

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Сергей СобянинДенис Мантуров
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