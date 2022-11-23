В Петербурге БТР протаранил пассажирский автобус

Когда загорается зеленый, автомобили продолжают стоять на месте, кроме пассажирского автобуса в правом ряду. Он выезжает на перекресток в один и тот же момент с БТР. Им не удается избежать столкновения, и бронетехника таранит автобус в заднюю часть.