В Петербурге БТР протаранил пассажирский автобус

В Петербурге бронетранспортер врезался в пассажирский автобус. Об этом сообщает телеграм-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».
ДТП случилось утром на регулируемом перекрестке Выборгского и Песочного шоссе. На видео видно, как на перекресток выезжает автомобиль ВАИ, пока всем остальным на Выборгском горит красный свет. Служебная машина перегораживает пару рядов, чтобы пропустить военную технику.
Когда загорается зеленый, автомобили продолжают стоять на месте, кроме пассажирского автобуса в правом ряду. Он выезжает на перекресток в один и тот же момент с БТР. Им не удается избежать столкновения, и бронетехника таранит автобус в заднюю часть.
Накануне в Великом Новгороде военный грузовик столкнулся с легковушкой, которая выезжала со второстепенной дороги на главную. Пострадал один человек.