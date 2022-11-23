Гость Соловьева назвал Казахстан «следующей проблемой». В Астане призвали Москву отреагировать

В одном из выпусков ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия» политолог Дмитрий Дробницкий предложил собеседникам «обратить внимание, что следующая проблема — это Казахстан»: он считает, что в республике «тоже могут начаться нацистские процессы», как на Украине, и «русских там много». Отрывок с этим высказыванием начал распространяться среди казахстанских пользователей.