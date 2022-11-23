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Гость Соловьева назвал Казахстан «следующей проблемой». В Астане призвали Москву отреагировать
Рустам Абдуллин
Вчера в 15:08

В одном из выпусков ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия» политолог Дмитрий Дробницкий предложил собеседникам «обратить внимание, что следующая проблема — это Казахстан»: он считает, что в республике «тоже могут начаться нацистские процессы», как на Украине, и «русских там много». Отрывок с этим высказыванием начал распространяться среди казахстанских пользователей.

Заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко призвал власти России отреагировать на негативные заявления о республике, звучащие на российских каналах, передает РИА «Новости». Он отметил, что казахстанские представители власти «уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев».

«Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией», — заявил Василенко.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выражал «некоторые претензии к высказываниям» ряда российских депутатов, журналистов и деятелей культуры. Их заявления «в отношении республики наносят ущерб самой России», говорил он.

Казахстан не признал итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Владимир СоловьевДмитрий Дробницкий
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