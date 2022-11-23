Смотрим эксклюзивный отрывок из корейского экшен-хита «Помнить»

В первый уикенд проката в Южной Корее картину посмотрели более 300 тыс. человек, «сопереживая абсолютному нарушителю жанра экшен — главному герою преклонных лет — и гадая, успеет ли он выполнить свою миссию». «Помнить» стал лидером корейского проката: на старте картина заработала более 3 млн долларов.