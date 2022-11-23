Смотрим эксклюзивный отрывок из корейского экшен-хита «Помнить»

8 декабря в российский прокат выйдет корейский экшен-хит «Помнить» про безупречную мужскую дружбу. Билеты на показы можно приобрести на «Афише».
«На пальцах Пиль Чжу татуировки. Это имена людей, виновных в гибели его семьи. На красном порше, с юным напарником и револьвером наперевес он отправляется в путешествие, цель которого — беспощадная месть. Его ничто не остановит», — гласит синопсис проекта.
В честь приближающейся премьеры «Афиша Daily» публикует эксклюзивный отрывок.
Главные роли в картине исполнили корейские звезды Ли Сон Мин («Ювенальный суд»), Ким Юль Хо («Поезд в Пусан») и суперзвезда дорам Нам Джу Хек («Свет в твоих глазах»). В качестве режиссера выступил Ли Иль Хен («Жестокий прокурор»).
В первый уикенд проката в Южной Корее картину посмотрели более 300 тыс. человек, «сопереживая абсолютному нарушителю жанра экшен — главному герою преклонных лет — и гадая, успеет ли он выполнить свою миссию». «Помнить» стал лидером корейского проката: на старте картина заработала более 3 млн долларов.