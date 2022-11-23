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Умер экс-губернатор Кентукки и владелец KFC Джон Я.Браун-младший
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:16

В возрасте 88 лет умер бывший владелец KFC и экс-губернатор Кентукки Джон Я.Браун-младший. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Он был настоящим коренным жителем Кентукки, который светился гордостью за свой родной штат и его жителей. У него было много выдающихся достижений, но больше всего он всем сердцем любил свою семью, а мы, в свою очередь, любили его», — сказано в заявлении семьи.

Джон Я.Браун-младший родился 28 декабря 1933 года. Талант к бизнесу у него проявился еще в колледже, где он заработал большую сумму, продавая «Британскую энциклопедию».

В 1964 году он за 2 млн долларов приобрел компанию Kentucky Fried Chicken (KFC) у основателя Полковника Харланда Сандерса, который к тому времени уже потерял интерес к своему делу. Браун превратил KFC во всемирно успешную компанию, решив продать ее в 1971 году дистрибьютору и производителю алкогольных напитков Heublein Corp.

Затем бизнесмен вложил средства в несколько других ресторанных дел, но ни одно из них не достигло успеха KFC. В 70-е годы Браун также владел в разное время тремя профессиональными баскетбольными командами: Kentucky Colonels, Boston Celtics и Buffalo Braves (в настоящее время Los Angeles Clippers).

Весной 1979 года, недавно женившись на телезвезде и экс мисс Америка Филлис Джордж, Браун решил участвовать в выборах на пост губернатора Кентукки. Он развернул шестинедельную кампанию, в которой активно использовал телевидение. Впоследствии он занимал этот пост до 1983 года.

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