Умер экс-губернатор Кентукки и владелец KFC Джон Я.Браун-младший

«Он был настоящим коренным жителем Кентукки, который светился гордостью за свой родной штат и его жителей. У него было много выдающихся достижений, но больше всего он всем сердцем любил свою семью, а мы, в свою очередь, любили его», — сказано в заявлении семьи.