Эминем появился на обложке нового комикса про Человека-паука

Эминем появился на обложке комикса «Amazing Spider-Man #1 (Legacy #895)». Об этом сообщается на сайте «Марвел».
На ней рэпер и Человек-паук батлятся друг с другом, повторяя финальную сцену из «Восьмой мили». В толпе зрителей можно заметить и других персонажей вселенной «Марвел». Среди них — Майлз Моралес, Сорвиголова, Черная Пантера, Люк Кейдж и Гвен-паук.
«Я всегда был большим фанатом Человека-паука, с самого детства. Он определенно входит в мою пятерку лучших… Поэтому быть на обложке, сражаясь с Человеком-пауком, — это очень волнительно и почетно», — рассказал Эминем.
Релиз «Amazing Spider-Man #1 (Legacy #895)» состоялся еще в апреле. Вариант с новой обложкой выходит ограниченным тиражом. На сайте Eminem.com для покупки доступно только 5000 копий, еще 1000 появятся на TheHaul.com 29 ноября.
В этом году «Марвел» перезапустила вселенную Человека-паука в комиксах «Amazing Spider-Man (2022)». Для этого к работе вернулись иллюстратор Джон Ромита-младший и писатель Зеб Уэллс.