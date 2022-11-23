Участие россиян в голосовании на «Евровидении» остается под вопросом

Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Давид Гудман заявил, что вопрос об участии россиян в телевизионном голосовании на «Евровидении» в мае 2023 года остается открытым. Его слова передает ТАСС.
«Полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события», — сказал он.
В ЕВС подчеркнули, что теперь проголосовать за понравившегося участника могут жители стран, представители которых не участвуют в песенном конкурсе. Жители каких государств будут допущены к голосованию, пока неизвестно.
«Только аудитория из государств, которым разрешено голосовать онлайн, как это определено референтной группой — руководящим органом конкурса, смогут отдать свой голос», — уточнили организаторы.
Ранее ЕВС опубликовал список участников конкурса, в котором значится 37 государств. России и Беларуси в нем нет.