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Участие россиян в голосовании на «Евровидении» остается под вопросом
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:02

Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Давид Гудман заявил, что вопрос об участии россиян в телевизионном голосовании на «Евровидении» в мае 2023 года остается открытым. Его слова передает ТАСС.

«Полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события», — сказал он.

В ЕВС подчеркнули, что теперь проголосовать за понравившегося участника могут жители стран, представители которых не участвуют в песенном конкурсе. Жители каких государств будут допущены к голосованию, пока неизвестно.

«Только аудитория из государств, которым разрешено голосовать онлайн, как это определено референтной группой — руководящим органом конкурса, смогут отдать свой голос», — уточнили организаторы.

«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. На прошлом песенном конкурсе победила украинская рэп-группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». Однако «Евровидение» в 2023 году не сможет пройти на Украине из‑за боевых действий, поэтому его перенесли в Великобританию.

Ранее ЕВС опубликовал список участников конкурса, в котором значится 37 государств. России и Беларуси в нем нет.

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