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Власти Шанхая ужесточат правила пребывания в городе из‑за вспышки COVID-19
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:47

Власти Шанхая ужесточат с 24 ноября правила пребывания в городе для приезжающих. Это произойдет из‑за новой вспышки COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс».

Граждане, которые планируют оставаться в мегаполисе менее пяти дней, не смогут посещать рестораны, бары, торговые центры, супермаркеты и спортзалы. Им будут доступны поездки в офисы и использование общественного транспорта.

К таким ограничениям привел рост заболеваемости коронавирусом по всему Китаю. 22 ноября в стране зафиксировали свыше 28 тыс. новых случаев заражения.

При этом власти придерживаются политики нулевой терпимости к COVID-19. Тем нем менее в Китае смягчили некоторые антиковидные меры в ноябре — в частности, сократили срок самоизоляции для приезжающих в страну.

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