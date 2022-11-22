Власти Шанхая ужесточат правила пребывания в городе из‑за вспышки COVID-19

Власти Шанхая ужесточат с 24 ноября правила пребывания в городе для приезжающих. Это произойдет из‑за новой вспышки COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс».
Граждане, которые планируют оставаться в мегаполисе менее пяти дней, не смогут посещать рестораны, бары, торговые центры, супермаркеты и спортзалы. Им будут доступны поездки в офисы и использование общественного транспорта.
К таким ограничениям привел рост заболеваемости коронавирусом по всему Китаю. 22 ноября в стране зафиксировали свыше 28 тыс. новых случаев заражения.
При этом власти придерживаются политики нулевой терпимости к COVID-19. Тем нем менее в Китае смягчили некоторые антиковидные меры в ноябре — в частности, сократили срок самоизоляции для приезжающих в страну.