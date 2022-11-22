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Чехия ограничила транзит для россиян. Для пребывания в аэропортах страны потребуется виза
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:34

Чехия ограничила транзит через свою территорию для граждан России. Теперь для нахождения в чешских аэропортах россиянам потребуется транзитная виза. Об этом сообщило посольство республики в Москве.

Такие правила ввели с 21 ноября. Аналогичные требования выдвигаются для граждан Афганистана, Алжира, Кубы, Египта, Эритреи, Ирана, Индии, Нигерии, Сирии, Турции и ряда других стран.

При этом наличие шенгенской визы, ВНЖ одной из стран Евросоюза или Европейского экономического пространства, а также Японии, США или Канады освободит от необходимости оформлять аэропортовую визу.

Кроме того, эта виза не потребуется членам семей граждан ЕС, дипломатам и членам экипажей государств, участвующих в Конвенции о международной гражданской авиации.

Остальные граждане смогут оформить транзитную визу за 80 евро. Чтобы подать заявку на ее получение, необходимо предоставить паспорт, фото, документы о путешествии и подтверждение намерения въезжать в Шенгенскую зону, а также сделать отпечатки пальцев и заполнить специальную форму.

Чехия закрыла въезд для россиян с туристическими визами с 25 октября. К аналогичным мерам прибегли Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Визы и ВНЖ Чехия перестала выдавать еще ранее — в конце февраля.

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