Чехия ограничила транзит для россиян. Для пребывания в аэропортах страны потребуется виза

Чехия ограничила транзит через свою территорию для граждан России. Теперь для нахождения в чешских аэропортах россиянам потребуется транзитная виза. Об этом сообщило посольство республики в Москве.
Такие правила ввели с 21 ноября. Аналогичные требования выдвигаются для граждан Афганистана, Алжира, Кубы, Египта, Эритреи, Ирана, Индии, Нигерии, Сирии, Турции и ряда других стран.
Кроме того, эта виза не потребуется членам семей граждан ЕС, дипломатам и членам экипажей государств, участвующих в Конвенции о международной гражданской авиации.
Остальные граждане смогут оформить транзитную визу за 80 евро. Чтобы подать заявку на ее получение, необходимо предоставить паспорт, фото, документы о путешествии и подтверждение намерения въезжать в Шенгенскую зону, а также сделать отпечатки пальцев и заполнить специальную форму.
Чехия закрыла въезд для россиян с туристическими визами с 25 октября. К аналогичным мерам прибегли Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Визы и ВНЖ Чехия перестала выдавать еще ранее — в конце февраля.