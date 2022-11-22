Чехия ограничила транзит для россиян. Для пребывания в аэропортах страны потребуется виза

Остальные граждане смогут оформить транзитную визу за 80 евро. Чтобы подать заявку на ее получение, необходимо предоставить паспорт, фото, документы о путешествии и подтверждение намерения въезжать в Шенгенскую зону, а также сделать отпечатки пальцев и заполнить специальную форму.