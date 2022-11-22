Рядом с Брянском подожгли приют для животных «Дом бродяги». Погибли более 60 животных

Неизвестные люди подожгли приют для бездомных животных «Дом бродяги», находящийся неподалеку от Брянска. Об этом сообщили на странице приюта в соцсети «ВКонтакте».
Действия злоумышленников привели к гибели более 60 питомцев, в основном кошек. По словам владельца «Дома бродяги» Геннадия Пальчуковского, выжить удалось только собакам, которые жили на улице в вольерах.
Возгорание началось на первом этаже дома, который Пальчуковский оборудовал для помощи раненым и искалеченным животным. Хозяина в это время в приюте не было. Пальчуковский уверен, что пожар случился по вине кого‑то из соседей.
Мужчина заявил, что ему неоднократно угрожали. Некоторые жители поселка были недовольны шумом, который создавали животные. Они даже обращались с жалобой в полицию, несмотря на то что почти у всех местных жителей также есть питомцы.
У правоохранительных органов и ветеринарных служб, по словам Геннадия, к приюту претензий не оказалось. Все животные имели паспорта и были привиты, они находились в хороших условиях. Содержать их Пальчуковскому помогали волонтеры.
Непосредственная соседка приюта Вера Авдеева также участвовала в жизни «Дома бродяги». Она заявила, что очень любила погибших кошек и не понимает, как злоумышленники могли погубить этих животных.
Авдеева, по словам представителей приюта, никогда не была против содержания кошек и собак на соседнем участке. С другой стороны от «Дома бродяги» жильцов и вовсе не было: территория участка Геннадия расположена на краю садоводства.
Волонтер Катерина Фролова рассказала, что Пальчуковский обычно уезжал с дачи утром, чтобы приготовить животным кашу, а затем привозил ее ближе к обеду.
С конца лета к участку приезжали незнакомые автомобили. В приюте предполагают, что их водители проследили за каждодневными передвижениями хозяина. «И вот это все обернулось гибелью ни в чем не повинной более чем полусотни животных — четвероногие сгорели и задохнулись», — добавили зоозащитники.
Они отметили, что многих из погибших питомцев Геннадий «без конца лечил и выхаживал». По словам знакомых мужчины, он корит себя, что не смог уберечь животных, «копает могилу для своих любимцев и плачет навзрыд».
Тем не менее после похорон кошек и собак Пальчуковский намерен восстановить дом и вновь сделать из него приют для брошенных зверей. В группе «Дома бродяги» начали сбор средств на ремонт дачи.