Вышел трейлер фильма «Белый шум» с Адамом Драйвером

В сети появился трейлер драмеди «Белый шум», главную роль в котором исполнил Адам Драйвер («Черный клановец», «Дом Gucci»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.
Картину снял американский режиссер Ной Баумбах, известный по фильмам «Милая Фрэнсис» и «Брачная история». Он рассказал о современной семье и ее попытках справиться с повседневными конфликтами в мире, полном неопределенности.
Баумбах сам написал сценарий ленты, основанный на книге Дона Делилло 1985 года. Кинематографист также выступил продюсером проекта наряду с Дэвидом Хейманом и Ури Сингером.
Вместе с Драйвером в фильме снялись Грета Гервиг, Дон Чидл и Раффи Кэссиди. Они сыграли родственников и приятелей профессора Джека Глэдни (его сыграл Драйвер), спасающихся на машине от последствий некоего катастрофического инцидента.
Сатирическое драмеди выйдет в кинотеатрах 25 ноября, а на стриминговом сервисе Netflix картина появится 30 декабря. В нем можно будет увидеть среди прочих Сэма и Мей Нивола, Ларса Айдингера, Андре 3000 и Джоди Тернер-Смит.