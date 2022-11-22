Вышел трейлер фильма «Белый шум» с Адамом Драйвером

Сатирическое драмеди выйдет в кинотеатрах 25 ноября, а на стриминговом сервисе Netflix картина появится 30 декабря. В нем можно будет увидеть среди прочих Сэма и Мей Нивола, Ларса Айдингера, Андре 3000 и Джоди Тернер-Смит.