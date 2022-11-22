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В Люцерне начали продавать самые дорогие хот-доги в мире. Они стоят 255 евро
Юлия Онодэра
Вчера в 22:42

На рождественской ярмарке в Люцерне начали продавать самые дорогие хот-доги в мире. Они стоят 250 швейцарских франков, или 255 евро. Об этом сообщило местное издание Blick.

Хот-доги производит кейтеринговая компания Happy Souls из Цюриха. В их состав входят только премиальные продукты, в том числе японская говядина кобе с белыми итальянскими трюфелями из Альбы и булочка с шафраном.

Приправлено блюдо соусом на основе французского шампанского Louis Roederer Cristal. Также для приготовления используют элитный швейцарский шоколад и черный перец с позолотой. На создание одного хот-дога уходит около 40 минут.

Насколько популярны самые дорогие хот-доги, швейцарские СМИ не упоминают. Bloomberg отметил, что стоимость обычного хот-дога в Люцерне составляет около 10 франков из‑за высоких цен на мясо в Швейцарии.

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