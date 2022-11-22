Правительство утвердило новый вид маркировки для иноагентов

Правительство утвердило правила размещения материалов, созданных иностранными агентами. Соответствующее постановление, которое вступает в силу с 1 декабря, опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.
Среди прочего в нем указан вид «плашки», которую должны ставить иностранные агенты. Вместо «данное сообщение (материал)» им нужно будет писать «настоящий материал (информация)», а также указывать свое название или ФИО.
Текстовое или звуковое указание должны размещаться на русском языке. Размер текста должен вдвое превышать размер шрифта самого материала, а цвет — быть контрастным к фону.
В видео иноагентскую «плашку» обязательно располагать в центре изображения, чтобы она заняла не менее 20% от размера экрана. В аудиоматериале текст указания следует воспроизвести вслух, причем его громкость должна быть не ниже громкости материала.
И в случае с видео, и в случае с аудио маркировка иноагента должна воспроизводиться в начале и каждый раз при возобновлении трансляции. Минимальное время воспроизведения — 15 секунд.