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Индия отменила все коронавирусные ограничения на въезд в страну
Юлия Онодэра
Вчера в 21:46

Власти Индии отменили все ограничения на въезд в страну, которые были введены из‑за пандемии коронавируса. Об этом сообщил РБК со ссылкой на индийский Минздрав.

С 22 ноября путешественники из России могут въехать на территорию Индии по заграничному паспорту при наличии визы. Ранее существовавшие требования по вакцинации от COVID-19 и ношению масок отныне стали рекомендациями.

При пересечении границы у туристов больше не будут спрашивать ПЦР-тесты, сертификаты о вакцинации. Кроме того, приезжающим больше не нужно заполнять анкету Air Suvidha.

Оформление визы в Индию стоит 40 долларов. Получить визу разрешают за 120 суток до поездки. Улететь в страну можно напрямую: в ноябре «Аэрофлот» начал летать из Москвы в Даболим, а Azur Air — из Москвы, Екатеринбурга и Казани в Гоа.

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