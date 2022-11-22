Индия отменила все коронавирусные ограничения на въезд в страну

Оформление визы в Индию стоит 40 долларов. Получить визу разрешают за 120 суток до поездки. Улететь в страну можно напрямую: в ноябре «Аэрофлот» начал летать из Москвы в Даболим, а Azur Air — из Москвы, Екатеринбурга и Казани в Гоа.