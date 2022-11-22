Реклама
Новости
Старый шпиль здания МИД распилили на кусочки и превратили в сувениры
Семён Гудошников
Вчера в 22:02

Старый шпиль здания МИД в Москве распилили на кусочки, а из них сделали сувениры. Об этом рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

«Мы сделали сувенир, который не знает аналогов, — вмонтировали в плексиглас фрагменты аутентичного шпиля МИД. И много лет почетным гостям мы вручаем такую вещь», — отметила она.

Захарова также напомнила, что по первоначальному проекту высотка МИД не предполагала шпиля. Однако, согласно легенде, «либо Сталин, либо Берия, либо они вдвоем» поинтересовались у архитекторов и строителей, «когда вы его завершите и построите башенку». Тогда строители и архитекторы соорудили 70-метровый шпиль из металла, как предполагалось, временный.

После смерти Сталина, по словам Захаровой, архитекторы предложили Хрущеву убрать башню, поскольку она «символ тоталитаризма, диктата и так далее». Но генсек якобы ответил: «весь мир видит здание МИД таким. Уже привыкли во всем мире… Это будет какой‑то странный сигнал, если вдруг МИД обезглавили».

В 2017–2018 годах шпиль пришел в негодность и был демонтирован. На его месте поставили новую башенку из современных металлов.

расскажите друзьям
люди
Мария Захарова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»