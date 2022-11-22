Старый шпиль здания МИД распилили на кусочки и превратили в сувениры

Захарова также напомнила, что по первоначальному проекту высотка МИД не предполагала шпиля. Однако, согласно легенде, «либо Сталин, либо Берия, либо они вдвоем» поинтересовались у архитекторов и строителей, «когда вы его завершите и построите башенку». Тогда строители и архитекторы соорудили 70-метровый шпиль из металла, как предполагалось, временный.