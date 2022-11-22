Старый шпиль здания МИД распилили на кусочки и превратили в сувениры

Старый шпиль здания МИД в Москве распилили на кусочки, а из них сделали сувениры. Об этом рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».
«Мы сделали сувенир, который не знает аналогов, — вмонтировали в плексиглас фрагменты аутентичного шпиля МИД. И много лет почетным гостям мы вручаем такую вещь», — отметила она.
Захарова также напомнила, что по первоначальному проекту высотка МИД не предполагала шпиля. Однако, согласно легенде, «либо Сталин, либо Берия, либо они вдвоем» поинтересовались у архитекторов и строителей, «когда вы его завершите и построите башенку». Тогда строители и архитекторы соорудили 70-метровый шпиль из металла, как предполагалось, временный.
После смерти Сталина, по словам Захаровой, архитекторы предложили Хрущеву убрать башню, поскольку она «символ тоталитаризма, диктата и так далее». Но генсек якобы ответил: «весь мир видит здание МИД таким. Уже привыкли во всем мире… Это будет какой‑то странный сигнал, если вдруг МИД обезглавили».
В 2017–2018 годах шпиль пришел в негодность и был демонтирован. На его месте поставили новую башенку из современных металлов.