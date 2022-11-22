Мариинский театр удалил имя хореографа Ильи Живого из списка авторов спектаклей, в создании которых он участвовал. Об этом театральный деятель рассказал на своей странице в инстаграме*.
Живой отметил, что сотрудничал с театром как постановщик с 2017 по 2021 год. За это время он принял участие в постановке пяти балетов и двух опер, которые по-прежнему находятся в репертуаре Мариинки.
«Я не могу подобрать правильное слово, чтобы адекватно описать это решение (удалить имя хореографа из перечня авторов. — Прим. ред.): „воровство“? „лицемерие“? „глупость“?», — написал Живой.
Хореограф добавил, что покинул Россию в марте 2022 года и работал в последние месяцы в Испании, Швейцарии, Дании, Грузии и США. В этих странах он, по его же словам, был радушно принят.
«Пока пропаганда и медиа в России обсуждают „культуру отмены“ и иностранные компании, которые дискредитируют российский спорт, искусство и бизнес, их же представители в их собственной стране сами культивируют и побуждают к дискредитации сограждан, у которых есть хотя бы немного отличная точка зрения на то, что происходит сейчас в мире», — подчеркнул Живой.
Издание «Бумага» обратило внимание, что с сайта Мариинского театра пропала страница с биографией Живого. В связи с чем с портала удалили информацию о хореографе, неизвестно.
Илья Живой выступил хореографом балетов Мариинского театра «Времена года», «Пульчинелла», «Игра в карты», «Под куполом», «A Flashback» и опер «Снегурочка» и «Ночь перед Рождеством».
Живой — выпускник академии Ваганова, ранее, с 2008 года, работавший в Мариинском театре как танцовщик. Позднее он начал пробовать себя в качестве хореографа. Его работы неоднократно были высоко оценены театральными критиками.
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