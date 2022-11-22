Мариинский театр удалил имя хореографа Ильи Живого из списка авторов спектаклей

«Пока пропаганда и медиа в России обсуждают „культуру отмены“ и иностранные компании, которые дискредитируют российский спорт, искусство и бизнес, их же представители в их собственной стране сами культивируют и побуждают к дискредитации сограждан, у которых есть хотя бы немного отличная точка зрения на то, что происходит сейчас в мире», — подчеркнул Живой.