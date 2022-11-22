«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду

В ноябре были опубликованы отрывки из интервью Роналду, где он рассказал об испорченных отношениях с руководством «Манчестер Юнайтед». По словам нападающего, его не хотят видеть в команде главный тренер Эрике тен Хаге и еще два-три человека. Футболист заявил, что не уважает тен Хаге, потому что тот не проявляет уважения к нему.