«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду

Криштиану Роналду покидает английский клуб «Манчестер Юнайтед». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгнут по взаимному согласию.
В «Манчестер Юнайтед» поблагодарили игрока за огромный вклад в течение двух периодов на «Олд Траффорд». Там отметили, что португалец забил 145 голов в 346 матчах, и пожелали ему всего наилучшего в будущем.
Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в августе прошлого года. Сообщалось, что клуб предложил футболисту двухлетний контракт на сумму в 25 млн евро. Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» и в начале карьеры — с 2003 по 2009 год, став первым португальским игроком в истории клуба.
В ноябре были опубликованы отрывки из интервью Роналду, где он рассказал об испорченных отношениях с руководством «Манчестер Юнайтед». По словам нападающего, его не хотят видеть в команде главный тренер Эрике тен Хаге и еще два-три человека. Футболист заявил, что не уважает тен Хаге, потому что тот не проявляет уважения к нему.
После выхода интервью «Манчестер Юнайтед» обратился к юристам, чтобы подать к Роналду иск о возможном нарушении условий контракта.