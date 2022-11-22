В «Яндекс Музыке» появились еще две книги Пелевина

В «Яндекс Музыке» появились две книги Виктора Пелевина — «Священная книга оборотня» 2004 года и «Transhumanism Inc.» 2021-го. Релиз приурочен к 60-летию автора, рассказали «Афише Daily» в сервисе.
«Священную книгу оборотня» озвучила журналист и публицист Алена Долецкая. В романе писатель затрагивает темы отношений, взаимопонимания, роли любви в достижении духовности. Делает он это через гротескную историю притяжения лисы-оборотня по имени А Хули и волка-оборотня, генерал-лейтенанта ФСБ Александра.
Произведение 2021 года доступно на «Яндекс Музыке» в озвучке студии «Кубик в кубе». В «Transhumanism Inc.» Пелевин переносит слушателя в антиутопическое будущее, где люди могут отделяться от своей физической оболочки и жить вечно в особом «баночном» измерении. Но доступ к новому виду существования получают не все: посткарбоновая цивилизация, которой предстоит стать обслуживающим персоналом, и слуги-роботы останутся на земле.
На сервисе также можно послушать и другие аудиокниги писателя. Среди них есть как одни из первых романов Пелевина — «Чапаев и пустота», «Generation „П“», так и более поздние работы — «Empire V», «S.N.U.F.F.», «Бэтман Аполло» и «iPhuck 10». Аудиороманы можно найти в разделе «Подкасты и книги» в приложении, на десктопе и на «Яндекс Станции».