В «Яндекс Музыке» появились еще две книги Пелевина

На сервисе также можно послушать и другие аудиокниги писателя. Среди них есть как одни из первых романов Пелевина — «Чапаев и пустота», «Generation „П“», так и более поздние работы — «Empire V», «S.N.U.F.F.», «Бэтман Аполло» и «iPhuck 10». Аудиороманы можно найти в разделе «Подкасты и книги» в приложении, на десктопе и на «Яндекс Станции».