Реклама
Новости
В «Яндекс Музыке» появились еще две книги Пелевина
Семён Гудошников
Сегодня в 20:33

В «Яндекс Музыке» появились две книги Виктора Пелевина — «Священная книга оборотня» 2004 года и «Transhumanism Inc.» 2021-го. Релиз приурочен к 60-летию автора, рассказали «Афише Daily» в сервисе.

«Священную книгу оборотня» озвучила журналист и публицист Алена Долецкая. В романе писатель затрагивает темы отношений, взаимопонимания, роли любви в достижении духовности. Делает он это через гротескную историю притяжения лисы-оборотня по имени А Хули и волка-оборотня, генерал-лейтенанта ФСБ Александра.

Произведение 2021 года доступно на «Яндекс Музыке» в озвучке студии «Кубик в кубе». В «Transhumanism Inc.» Пелевин переносит слушателя в антиутопическое будущее, где люди могут отделяться от своей физической оболочки и жить вечно в особом «баночном» измерении. Но доступ к новому виду существования получают не все: посткарбоновая цивилизация, которой предстоит стать обслуживающим персоналом, и слуги-роботы останутся на земле.

На сервисе также можно послушать и другие аудиокниги писателя. Среди них есть как одни из первых романов Пелевина — «Чапаев и пустота», «Generation „П“», так и более поздние работы — «Empire V», «S.N.U.F.F.», «Бэтман Аполло» и «iPhuck 10». Аудиороманы можно найти в разделе «Подкасты и книги» в приложении, на десктопе и на «Яндекс Станции».

Подробности по теме
Любовь и пустота: почему мы все еще любим Виктора Пелевина
расскажите друзьям
теги
ФСБ
люди
Виктор ПелевинАлена Долецкая
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»