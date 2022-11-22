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«Яндекс Музыка» закончила битву наружной рекламы, поблагодарив конкурентов
Семён Гудошников
Сегодня в 19:26

«Яндекс Музыка» закончила битву российских стримингов на фасаде кинотеатра «Октябрь», поблагодарив конкурентов.

«Мы же говорили, все начинается с искры». Спасибо, что зажгли ее с нами», — высветилось на фасаде московского кинотеатра в прошедшие выходные.

Битва наружной рекламы началась 16 ноября с рекламы нового проекта «Яндекс Музыки» «Искра» — это плейлист с треками новых артистов. «VK Музыка» ответила панчем: «Пока вы ждете искру, здесь ярко горят звезды».

Затем к битве присоединился «Звук», высветивший на фасаде: «Теперь слушайте их музыку только в самом высоком качестве в Звуке».

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