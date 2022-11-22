У «Евровидения» изменились правила голосования после путаницы в прошлом году

Организаторы «Евровидения» изменили правила голосования в 2023 году, сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU). Теперь при выходе конкурсантов в финал будут учитываться только зрительские голоса.
С 2009 года и до нововведений финалисты определялись путем комбинации выбора жюри и общественного голосования. При этом у жюри сохранится возможность определить победителя.
Также организаторы «Евровидения» позволят зрителям из стран, которые не участвуют в конкурсе, голосовать за понравившихся исполнителей.
Необходимость корректировки правил в EBU объяснили выявленными нарушениями при голосовании на «Евровидении-2022». Тогда жюри Азербайджана, Грузии и Румынии обвинили организаторов в замене их оценок, которые они ставили исполнителям из других стран.