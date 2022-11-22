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Виктор Орбан появился в шарфе с Великой Венгрией. МИД Украины вызвало венгерского посла
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:51

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче в шарфе с изображением Великой Венгрии. В этой версии карты стране принадлежит часть украинских территорий, сообщает Reuters.

До 1920 года в состав Венгрии входили большая часть Словакии и Хорватии, значительная часть Румынии, а также Закарпатье, которое сейчас принадлежит Украине. Этих земель Венгрия лишилась в 1920 году по Трианонскому договору после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне.

МИД Украины по этому поводу вызвал венгерского посла. «Продвижение ревизионистских идей в Венгрии не способствует развитию двусторонних отношений, а также противоречит принципам европейской политики», — заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. Украина ждет извинений и опровержения любых претензий Венгрии на украинскую территорию, добавил он.

Незадолго до Киева свое неодобрение выразил Бухарест. «Любое проявление ревизионизма, независимо от формы, неприемлемо, вопреки нынешним реалиям и принятым совместно Румынией и Венгрией обязательствам строить двусторонние отношения», — заявили в МИД Румынии.

В ответ Орбан сказал, что «футбол — это не политика», поэтому в нем «не надо видеть того, чего нет». «Сборная Венгрии — команда каждого венгра, где бы он ни жил!», — добавил политик.

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Виктор ОрбанОлег Николенко
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