Путин на открытии памятника Кастро в Москве заявил, что в справедливом мире нет места диктату

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник революционеру Фиделю Кастро. Об этом сообщает РБК.
Монумент расположился на площади в районе Сокол, которая носит имя Кастро. Рядом с ней есть и другие улицы, названные в честь зарубежных социалистических лидеров, включая Сальвадора Альенде и Уго Чавеса.
Авторами трехметрового бронзового памятника стали скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый. Кастро в нем изображен на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы.
На церемонии открытия монумента Путин процитировал кубинского революционера, заявив, что в справедливом мире не может быть места диктату и неоколониализму.
«В моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства, — сказал российский президент. — О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму».
В самой Кубе после смерти революционера в 2016 году запретили ставить ему памятники. Так хотел сам Кастро, чтобы избежать любого проявления культа личности. «Как выражение воли и политической этики, которые всегда были присущи Фиделю, запрещается использовать его имя в наименованиях учреждений, площадей, парков, улиц, проспектов и других общественных мест, а также в любых видах наград, почетных титулов или заслуг», — говорится в тексте закона.