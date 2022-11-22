Путин на открытии памятника Кастро в Москве заявил, что в справедливом мире нет места диктату

«В моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства, — сказал российский президент. — О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму».