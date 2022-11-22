The Verge: Илон Маск заявил, что закончил увольнения в Twitter и готов вновь набирать штат

Сама же компания станет «крайне хардкорной». Тех, кто не готов к подобным изменениям, он призвал уволиться. От работников требовалось решить, остаются ли они в штате, до вечера 17 ноября. Как писал The Verge, всего уволилась примерно тысяча человек.