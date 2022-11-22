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The Verge: Илон Маск заявил, что закончил увольнения в Twitter и готов вновь набирать штат
Денис Ламехов
Сегодня в 17:10

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что закончил увольнять сотрудников, пишет The Verge со ссылкой на выступление предпринимателя перед работниками платформы.

Теперь Маск намерен возобновить найм в штат компании. Приоритетами он назвал разработку ПО и продажи — при этом накануне он анонсировал новые сокращения в командах продаж. Возвращение подписки Twitter Blue на фоне нововведений решили перенести с 29 ноября на неопределенный срок.

16 ноября Илон Маск предупредил работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью». По его словам, только «исключительная производительность» будет критерием для продолжения работы в Twitter.

Сама же компания станет «крайне хардкорной». Тех, кто не готов к подобным изменениям, он призвал уволиться. От работников требовалось решить, остаются ли они в штате, до вечера 17 ноября. Как писал The Verge, всего уволилась примерно тысяча человек.

Об уходе персонала стало известно спустя три недели после закрытия Маском сделки по покупке соцсети. С того момента он уволил прежнее руководство и половину из 8000 сотрудников. Затем, как передавал Bloomberg, по собственному желанию штат покинул Йоэль Рот, глава отдела безопасности.

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