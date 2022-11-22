Сибирская группа Otyken заявила, что ее не пустили выступать на ЧМ, хотя ранее прислали приглашение

Красноярская группа Otyken сообщила, что ей отказали в возможности выступать на чемпионате мира по футболу в Катаре, хотя ранее организаторы прислали музыкантам приглашение. Видеозапись объявления появилась в ютьюб-канале коллектива.
Участницы Otyken рассказали: «К сожалению, Европейский спорткомитет запретил российским артистам, футболистам, спортсменам быть там. <…> Новость печальная. Но мы не огорчаемся. Есть еще четыре года, чтобы мы туда попали. Мы должны были быть первыми, кто бы открыл российским артистам дорогу туда».
Они не уточнили, какую организацию имеют в виду под Европейским спорткомитетом, такого органа в структуре спортивных властей ЕС не существует.
«Нас пригласили, и мы долгое время работали с организаторами по деталям. Нам даже прислали согласованное расписание выступлений: планировалось по два-три концерта в день в течение десяти дней. Но незадолго до начала чемпионата прислали письмо с предварительным извинением и формулировкой: „Если от нас больше писем не будет, значит, поездка отменяется“», — заявил продюсер коллектива Андрей Медонос.
Он отметил, что у коллектива нет претензий к стране-организатору, несмотря на финансовые затраты, которые были необходимы для подготовки к выступлениям в Катаре. Медонос заявил, что сожалеет о решении принимающей стороны.
Участники группы — представители малых сибирских народов. Otyken совмещают современные тенденции муз-индустрии и традиции Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а многие песни написаны на исчезающем чулымском языке — сейчас им владеют всего 44 человека.
Музыканты участвовали в космической программе NASA и Space X под названием The Lunar Codex и проекте Global Spin, который запустила академия Grammy.