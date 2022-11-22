Сибирская группа Otyken заявила, что ее не пустили выступать на ЧМ, хотя ранее прислали приглашение

«Нас пригласили, и мы долгое время работали с организаторами по деталям. Нам даже прислали согласованное расписание выступлений: планировалось по два-три концерта в день в течение десяти дней. Но незадолго до начала чемпионата прислали письмо с предварительным извинением и формулировкой: „Если от нас больше писем не будет, значит, поездка отменяется“», — заявил продюсер коллектива Андрей Медонос.