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Петербуржцам запретят добывать березовый сок и вырезать надписи на деревьях
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Администрация Петербурга опубликовала проект постановления, ограничивающего горожан на территориях с зелеными насаждениями. С ним ознакомилась «Фонтанка» и узнала, что петербуржцам запретят добывать березовый сок и вырезать надписи на деревьях.

Жителям Петербурга нельзя будет сбрасывать снег с крыши, не защитив перед этим кусты снизу, делать из участков свои огороды и розарии, складировать среди насаждений материалы и конструкции. За это власти грозят гражданам штрафом от 3000 до 5000 рублей, должностным лицам — от 5000 до 30 000, юрлицам — от 50 до 500 тыс.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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Правительство Санкт-Петербурга
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