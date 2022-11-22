Петербуржцам запретят добывать березовый сок и вырезать надписи на деревьях

Жителям Петербурга нельзя будет сбрасывать снег с крыши, не защитив перед этим кусты снизу, делать из участков свои огороды и розарии, складировать среди насаждений материалы и конструкции. За это власти грозят гражданам штрафом от 3000 до 5000 рублей, должностным лицам — от 5000 до 30 000, юрлицам — от 50 до 500 тыс.