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Инсталляцию «Счастье не за горами» в Перми возвращают на набережную Камы
Денис Ламехов
Сегодня в 15:49

Пермскую инсталляцию «Счастье не за горами», которую в октябре 2021 года демонтировали из‑за реконструкции набережной реки Камы, возвращают на прежнее место — в данный момент идет ее монтаж. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин.

Он добавил, что сам объект также обновили. После демонтажа в минувшем году на месте «Счастья на за горами» появилось «Временное счастье» — его установил художник Арсений Швабский.

«Счастье не за горами» создал художник Борис Матросов в 2005 году для фестиваля «АртПоле», через четыре года его поставили на набережной Перми. Общероссийскую известность объект получил после сериала «Реальные пацаны» и фильма «Географ глобус пропил».

Осенью 2018 года слово «счастье» на арт-объекте заменили на «смерть». Полиция возбудила уголовное дело о вандализме. Спустя время автор обновления художник Алексей Илькаев, также известный как Sad Face, пришел в полицию с повинной. Уголовное дело закрыли, а виновника оштрафовали на 15 тыс. рублей.

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