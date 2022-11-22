Инсталляцию «Счастье не за горами» в Перми возвращают на набережную Камы

Пермскую инсталляцию «Счастье не за горами», которую в октябре 2021 года демонтировали из‑за реконструкции набережной реки Камы, возвращают на прежнее место — в данный момент идет ее монтаж. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин.
«Счастье не за горами» создал художник Борис Матросов в 2005 году для фестиваля «АртПоле», через четыре года его поставили на набережной Перми. Общероссийскую известность объект получил после сериала «Реальные пацаны» и фильма «Географ глобус пропил».
Осенью 2018 года слово «счастье» на арт-объекте заменили на «смерть». Полиция возбудила уголовное дело о вандализме. Спустя время автор обновления художник Алексей Илькаев, также известный как Sad Face, пришел в полицию с повинной. Уголовное дело закрыли, а виновника оштрафовали на 15 тыс. рублей.