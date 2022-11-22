Доля продаж китайских автомобилей в России достигла рекордных 31,2%

Спрос на китайские автомобили растет в России на фоне санкций, ухода западных компаний и общего падения продаж. С января по октябрь в стране было продано более 12 тыс. машин из Китая, что составляет 29,5% общего объема проданных автомобилей. В начале 2022 года этот показатель не превышал 10%.