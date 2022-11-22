Доля продаж китайских автомобилей в России достигла рекордных 31,2%

За неделю с 14 по 20 ноября в России было продано 3598 новых легковых автомобилей из Китая. Это составляет рекордные 31,2% от общего объема, сообщает «Автостат».
Самыми популярными среди китайских марок стали Chery (1333 проданные машины), Haval (922) и Geely (713). Более популярной у россиян стала лишь отечественная Lada (4756). Замыкает топ-5 корейская Kia (694).
Если говорить о конкретных моделях, больше всего на неделе было продано Lada Granta (4756 штук), за ней идет китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro (828), затем вновь две Lada — Niva Travel (779) и Niva Legend (602). Замыкает пятерку еще один кроссовер из КНР Haval Jolion (380).
Российские автомобили удерживают лидерство по доле продаж, занимая 43,1% рынка. Третью строчку, после «китайцев», занимают «корейцы» (12,7%).
Спрос на китайские автомобили растет в России на фоне санкций, ухода западных компаний и общего падения продаж. С января по октябрь в стране было продано более 12 тыс. машин из Китая, что составляет 29,5% общего объема проданных автомобилей. В начале 2022 года этот показатель не превышал 10%.