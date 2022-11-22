Организаторы Московской биеннале сообщили, что Третьяковская галерея начала демонтаж выставки

«Дата вернисажа, как теперь стало очевидно, была перенесена самой Государственной Третьяковской галереей. А второй предлог демонтажа, на который ссылается Государственная Третьяковская галерея — одновременное обрушение мягкого потолочного линолеума с зеркальным эффектом ночью с 13 на 14 ноября в двух из 17 временных выставочных пространств выставки, может быть устранен и был бы устранен в течение одного рабочего дня.

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Работы по монтажу выставки галерея не дала завершить должным образом, перекрыв доступ сотрудникам и подрядчикам Московской биеннале с 3 ноября 2022 года.

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Приказ о создании комиссии по демонтажу без представителей фонда Московской биеннале от 16 ноября 2022 года ГТГ предъявила только утром 22 ноября 2022 года».

Организаторы Московской биеннале современного искусства