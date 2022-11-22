Организаторы Московской биеннале сообщили, что Третьяковская галерея начала демонтаж выставки

Организаторы 9-й Московской биеннале современного искусства сообщили, что Третьяковская галерея начала демонтаж экспозиции.
Согласно их заявлению, музей не расторг соглашение с фондом биеннале о совместном проведении выставки от 30 августа, а также приказал начать демонтаж, несмотря на претензию, поданную «в связи с систематическим и ненадлежащим исполнением Государственной Третьяковской галереей обязательств, принятых по соглашению в качестве соорганизатора».
Команда биеннале назвала это «вопиющим нарушением не только действующего законодательства, но и элементарной профессиональной этики». Сканы писем и претензий выложены в телеграм-канале выставки.
ㅤ
Работы по монтажу выставки галерея не дала завершить должным образом, перекрыв доступ сотрудникам и подрядчикам Московской биеннале с 3 ноября 2022 года.
ㅤ
Приказ о создании комиссии по демонтажу без представителей фонда Московской биеннале от 16 ноября 2022 года ГТГ предъявила только утром 22 ноября 2022 года».
Команда Московской биеннале, как указано в сообщении, находится на площадке Новой Третьяковки, фиксирует происходящее и готовит обращение в суд.
Министерство культуры отменило Московскую биеннале 3 ноября. В ведомстве назвали несколько причин. Первая, как заявили в Минкульте, — это «абсолютное несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения». Организаторы и участники с формулировкой не согласились.
Также министерство сообщило, что фонд «Биеннале современного искусства» не выполнил договорные обязательства перед Третьяковской галереей. В частности, фонд нарушил сроки монтажа выставки и не предоставил документы, необходимые для обеспечения пожарной безопасности мероприятия.
Затем Третьяковская галерея и организаторы выставки обменялись заявлениями. В музее вновь произнесли тезис о том, что регулирующие документы (в том числе те, что затрагивают пожарную безопасность и монтаж/демонтаж) не получены, а работы не соответствуют «статусу избранной для биеннале площадки, художественному и этическому контексту выставки и заявленному организаторами возрастному цензу „6+“».
Организаторы сообщили, что ежедневно направляли письма с фиксацией действий в канцелярию музея и предложили галерее выбрать новую дату открытия экспозиции. В Минкульте ответили, что проведение Московской биеннале в 2022 году на площадке Третьяковки невозможно.