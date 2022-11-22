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Организаторы Московской биеннале сообщили, что Третьяковская галерея начала демонтаж выставки
Денис Ламехов
Сегодня в 14:32

Организаторы 9-й Московской биеннале современного искусства сообщили, что Третьяковская галерея начала демонтаж экспозиции.

Согласно их заявлению, музей не расторг соглашение с фондом биеннале о совместном проведении выставки от 30 августа, а также приказал начать демонтаж, несмотря на претензию, поданную «в связи с систематическим и ненадлежащим исполнением Государственной Третьяковской галереей обязательств, принятых по соглашению в качестве соорганизатора».

Команда биеннале назвала это «вопиющим нарушением не только действующего законодательства, но и элементарной профессиональной этики». Сканы писем и претензий выложены в телеграм-канале выставки.

«Дата вернисажа, как теперь стало очевидно, была перенесена самой Государственной Третьяковской галереей. А второй предлог демонтажа, на который ссылается Государственная Третьяковская галерея — одновременное обрушение мягкого потолочного линолеума с зеркальным эффектом ночью с 13 на 14 ноября в двух из 17 временных выставочных пространств выставки, может быть устранен и был бы устранен в течение одного рабочего дня.

Работы по монтажу выставки галерея не дала завершить должным образом, перекрыв доступ сотрудникам и подрядчикам Московской биеннале с 3 ноября 2022 года.

Приказ о создании комиссии по демонтажу без представителей фонда Московской биеннале от 16 ноября 2022 года ГТГ предъявила только утром 22 ноября 2022 года».
Организаторы Московской биеннале современного искусства

Команда Московской биеннале, как указано в сообщении, находится на площадке Новой Третьяковки, фиксирует происходящее и готовит обращение в суд.

Министерство культуры отменило Московскую биеннале 3 ноября. В ведомстве назвали несколько причин. Первая, как заявили в Минкульте, — это «абсолютное несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения». Организаторы и участники с формулировкой не согласились.

Также министерство сообщило, что фонд «Биеннале современного искусства» не выполнил договорные обязательства перед Третьяковской галереей. В частности, фонд нарушил сроки монтажа выставки и не предоставил документы, необходимые для обеспечения пожарной безопасности мероприятия.

Затем Третьяковская галерея и организаторы выставки обменялись заявлениями. В музее вновь произнесли тезис о том, что регулирующие документы (в том числе те, что затрагивают пожарную безопасность и монтаж/демонтаж) не получены, а работы не соответствуют «статусу избранной для биеннале площадки, художественному и этическому контексту выставки и заявленному организаторами возрастному цензу „6+“».

Организаторы сообщили, что ежедневно направляли письма с фиксацией действий в канцелярию музея и предложили галерее выбрать новую дату открытия экспозиции. В Минкульте ответили, что проведение Московской биеннале в 2022 году на площадке Третьяковки невозможно.

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