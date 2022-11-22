Сооснователь и барабанщик Blur Дейв Раунтри опубликовал сольный трек «Tape Measure»

Сооснователь и барабанщик брит-поп-группы Blur Дейв Раунтри выпустил сольный сингл «Tape Measure». Его можно послушать здесь.
По словам Раунтри, основная тема композиции — состояние тревоги. Он высказался о бэкграунде для создания композиции так: «В сущности, мы — стадные животные, чья основная защитная тактика — убегать и прятаться. У нас нет острых когтей или зубов, чтобы сражаться. Мы слишком чувствительны к опасности. <…> Беда всегда таится в серой зоне нашего сознания. Если наступит зомби-апокалипсис, мы, тревожные люди, уже будем в укрытиях. И оставим всех вас, самодовольных нормальных граждан, на съедение».
«Tape Measure» наряду с песнями «London Bridge», «Devil’s Island» и «HK» войдет в дебютный альбом музыканта «Radio Songs». Его релиз намечен на 23 января 2023 года.
В середине ноября стало известно, что Blur, с которыми Раунтри записал все восемь пластинок, воссоединятся в 2023-м. Однако на вопросы о том, планируется ли запись новых композиций, участники группы отвечают уклончиво. Последняя к текущему моменту большая работа Blur «The Magic Whip» увидела свет в 2015 году.