Сооснователь и барабанщик Blur Дейв Раунтри опубликовал сольный трек «Tape Measure»

По словам Раунтри, основная тема композиции — состояние тревоги. Он высказался о бэкграунде для создания композиции так: «В сущности, мы — стадные животные, чья основная защитная тактика — убегать и прятаться. У нас нет острых когтей или зубов, чтобы сражаться. Мы слишком чувствительны к опасности. <…> Беда всегда таится в серой зоне нашего сознания. Если наступит зомби-апокалипсис, мы, тревожные люди, уже будем в укрытиях. И оставим всех вас, самодовольных нормальных граждан, на съедение».