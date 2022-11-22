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Исследование: «Чапаев и Пустота» — самая популярная книга Виктора Пелевина в России
Денис Ламехов
Сегодня в 11:50

Роман «Чапаев и Пустота» стал самой популярной книгой Виктора Пелевина у россиян — ее назвали 44% опрошенных порталом «Рамблер» и издательством «Эксмо». Результаты исследования есть в распоряжении «Афиши Daily».

Целиком рейтинг выглядит так:

  1. «Чапаев и Пустота» (44%)
  2. «Generation „П“» (35%)
  3. «S.N.U.F.F.» (7%)
  4. «Empire V» (5%)
  5. «KGBT+» (4%)
  6. «Transhumanism Inc.» (3%)
  7. «iPhuck 10» (2%)

Данные о произведениях «Омон Ра», «Любовь к трем цукербринам», «Бэтман Аполло», «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» и «Жизнь насекомых» в итогах исследования отсутствуют.

67% поклонников творчества писателя — мужчины. Согласно данным опроса, особенно популярен Пелевин среди людей старшего поколения и менеджеров среднего звена. Таких оказалось 37% и 27% соответственно.

Респондентов также попросили указать, произведения какого художника могли бы лучше всего проиллюстрировать книги автора. 32% опрошенных назвали Сальвадора Дали, 21% — Иеронима Босха, 18% — Бэнкси, 17% — Василия Кандинского и 12% — Казимира Малевича.

Исследование проходило на портале «Рамблер» с 21 октября по 21 ноября 2022 года, в нем приняли участие 1712 человек из разных регионов России.

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