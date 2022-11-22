Роман «Чапаев и Пустота» стал самой популярной книгой Виктора Пелевина у россиян — ее назвали 44% опрошенных порталом «Рамблер» и издательством «Эксмо». Результаты исследования есть в распоряжении «Афиши Daily».
Целиком рейтинг выглядит так:
- «Чапаев и Пустота» (44%)
- «Generation „П“» (35%)
- «S.N.U.F.F.» (7%)
- «Empire V» (5%)
- «KGBT+» (4%)
- «Transhumanism Inc.» (3%)
- «iPhuck 10» (2%)
Данные о произведениях «Омон Ра», «Любовь к трем цукербринам», «Бэтман Аполло», «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» и «Жизнь насекомых» в итогах исследования отсутствуют.
67% поклонников творчества писателя — мужчины. Согласно данным опроса, особенно популярен Пелевин среди людей старшего поколения и менеджеров среднего звена. Таких оказалось 37% и 27% соответственно.
Респондентов также попросили указать, произведения какого художника могли бы лучше всего проиллюстрировать книги автора. 32% опрошенных назвали Сальвадора Дали, 21% — Иеронима Босха, 18% — Бэнкси, 17% — Василия Кандинского и 12% — Казимира Малевича.
Исследование проходило на портале «Рамблер» с 21 октября по 21 ноября 2022 года, в нем приняли участие 1712 человек из разных регионов России.