В 2022 году россиянам выдали в три раза больше виз в Испанию, чем в прошлом

В 2022 году число краткосрочных шенгенских виз, выданных Испанией россиянам, выросло до 108,8 тыс., что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на испанский МИД.
Нынешние показатели все еще ниже допандемийных, но увеличение числа выданных въездных документов свидетельствует о росте поездок россиян в Западную Европу, несмотря на санкции, отметило агентство. По словам европейского дипломата, запрет на въезд россиян с шенгенскими визами в страны Восточной Европы, в том числе Польшу и Чехию, может побудить некоторых из них направиться в Западную Европу.
19 сентября въезд для россиян закрыли Эстония, Латвия, Литва и Польша. ЕС приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, что может замедлить процедуру въезда россиян из‑за увеличения расходов и увеличения требований к документам.