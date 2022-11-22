В 2022 году россиянам выдали в три раза больше виз в Испанию, чем в прошлом

Нынешние показатели все еще ниже допандемийных, но увеличение числа выданных въездных документов свидетельствует о росте поездок россиян в Западную Европу, несмотря на санкции, отметило агентство. По словам европейского дипломата, запрет на въезд россиян с шенгенскими визами в страны Восточной Европы, в том числе Польшу и Чехию, может побудить некоторых из них направиться в Западную Европу.