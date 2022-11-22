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Умер Мики Кун — последний из остававшихся в живых актеров «Унесенных ветром»
Денис Ламехов
Сегодня в 10:19

Скончался американский актер Мики Кун, исполнивший роль Бо Уилкса — сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром» Виктора Флеминга. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Куну было 90 лет, он умер в хосписе в штате Калифорния. При этом, как сообщается, в последнее время актер не испытывал проблем со здоровьем. После смерти Оливии Де Хэвилленд — она играла роль Мелани — Кун был последним из живущих актеров «Унесенных ветром».

Мики Кун родился в 1932-м, карьеру в кино начал в возрасте двух лет — она была связана в основном с временем его детства и юности. Снялся в более чем дюжине голливудских лент. Среди них — «Трамвай „Желание“» Элиа Казана, «Дик Трейси» Уильяма А.Берка, «Хуарес» Уилльяма Дитерле.

После ухода из кинематографа в 1950-х работал в авиакомпании American Airlines, но регулярно посещал кинофестивали и мероприятия, связанные с фильмами, в которых играл.

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