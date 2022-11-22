Куну было 90 лет, он умер в хосписе в штате Калифорния. При этом, как сообщается, в последнее время актер не испытывал проблем со здоровьем. После смерти Оливии Де Хэвилленд — она играла роль Мелани — Кун был последним из живущих актеров «Унесенных ветром».