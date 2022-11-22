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The Brian Jonestown Massacre выложили новый трек и анонсировали выход 20-го альбома
Денис Ламехов
Сегодня в 09:18

Американская психоделическая рок-группа The Brian Jonestown Massacre опубликовала композицию «The Future is Your Past». Ее можно послушать здесь.

По новому синглу можно составить первое впечатление о грядущем одноименном альбоме — он выйдет 2 февраля 2023 года и станет двадцатым для коллектива под предводительством Антона Ньюкомба. Он в The Brian Jonestown Massacre отвечает за вокал, тексты, гитару (и временами — за множество других инструментов).

Треклист «The Future is Your Past» выглядит так:

  1. «Do Rainbows Have Ends»
  2. «Nothing Can Stop the Sound»
  3. «The Light Is About to Change»
  4. «Fudge»
  5. «Eyed Gods»
  6. «As the Carousel Swings»
  7. «The Mother of All Fuckers»
  8. «All the Feels»
  9. «Your Mind Is My Cafe»
  10. «Stuck to Yous»

Говоря о будущем альбоме, Ньюкомб заявил: «Мой сын Вольфганг очень отличается от меня. При этом у нас много общего: мы танцуем, сочиняем песни, придумываем разные странные сочетания слов, которые при этом несут для нас смысл, вызывают смех. Однажды я начал записывать эти случайные слова и использовать их как заглавия песен».

Последняя к текущему моменту большая работа TBJM «Fire Doesn’t Grow on Trees» увидела свет в июле.

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