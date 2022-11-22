The Brian Jonestown Massacre выложили новый трек и анонсировали выход 20-го альбома

Говоря о будущем альбоме, Ньюкомб заявил: «Мой сын Вольфганг очень отличается от меня. При этом у нас много общего: мы танцуем, сочиняем песни, придумываем разные странные сочетания слов, которые при этом несут для нас смысл, вызывают смех. Однажды я начал записывать эти случайные слова и использовать их как заглавия песен».