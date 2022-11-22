The Brian Jonestown Massacre выложили новый трек и анонсировали выход 20-го альбома

Американская психоделическая рок-группа The Brian Jonestown Massacre опубликовала композицию «The Future is Your Past». Ее можно послушать здесь.
По новому синглу можно составить первое впечатление о грядущем одноименном альбоме — он выйдет 2 февраля 2023 года и станет двадцатым для коллектива под предводительством Антона Ньюкомба. Он в The Brian Jonestown Massacre отвечает за вокал, тексты, гитару (и временами — за множество других инструментов).
Треклист «The Future is Your Past» выглядит так:
- «Do Rainbows Have Ends»
- «Nothing Can Stop the Sound»
- «The Light Is About to Change»
- «Fudge»
- «Eyed Gods»
- «As the Carousel Swings»
- «The Mother of All Fuckers»
- «All the Feels»
- «Your Mind Is My Cafe»
- «Stuck to Yous»
Говоря о будущем альбоме, Ньюкомб заявил: «Мой сын Вольфганг очень отличается от меня. При этом у нас много общего: мы танцуем, сочиняем песни, придумываем разные странные сочетания слов, которые при этом несут для нас смысл, вызывают смех. Однажды я начал записывать эти случайные слова и использовать их как заглавия песен».