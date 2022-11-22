Житель Саудовской Аравии прошел 1600 км пешком, чтобы попасть на чемпионат мира по футболу

«Я всегда мечтал посетить этот чемпионат, но никогда не мог, потому что он всегда был очень далеко — то в Бразилии, то в ЮАР или в России. Но для араба посмотреть свой первый чемпионат мира в арабской стране — это большая честь», — заявил он.