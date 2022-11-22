Житель Саудовской Аравии прошел 1600 км пешком, чтобы попасть на чемпионат мира по футболу

Житель Саудовской Аравии Абдалла аль-Салми прошел 1600 км пешком, чтобы попасть на чемпионат мира по футболу в Катаре. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.
Болельщик шел из своего родного города Джедда до Дохи 55 дней. За это время он обрел известность среди поклонников футбола. Многие из них просят мужчину сфотографироваться с ними на память.
Путешествие Абдаллы не было легким: ему пришлось преодолеть песчаные дюны и уцелеть при встрече с дикими животными. «Временами я видел волка, идущего рядом», — признался аль-Салми.
«Я всегда мечтал посетить этот чемпионат, но никогда не мог, потому что он всегда был очень далеко — то в Бразилии, то в ЮАР или в России. Но для араба посмотреть свой первый чемпионат мира в арабской стране — это большая честь», — заявил он.
По мнению аль-Салми, чемпионат мира по футболу 2022 года объединяет всех арабов. Для них, в особенности для катарцев, турнир стал гордостью и возможностью представить их культуру в лучшем свете.