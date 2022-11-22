Музыкантов «Интуриста» выпустили из аэропорта Брюсселя. Они улетели в Израиль

Горбунов опубликовал в сторис в соцсети свое фото из Израиля — туда он вместе с Храмцевичем улетел после освобождения. «Мы выбрались из плена проклятых бюрократов, которые заключили нас в закрытом транзитном центре в аэропорту и уничтожили наши визы», — написал лидер «Интуриста».