Музыкантов «Интуриста» выпустили из аэропорта Брюсселя. Они улетели в Израиль

Музыкантов группы «Интурист» Евгения Горбунова и Сергея Храмцевича выпустили из аэропорта Брюсселя, где они были задержаны 16 ноября. Об этом артисты рассказали на странице коллектива в инстаграме*.
Горбунов опубликовал в сторис в соцсети свое фото из Израиля — туда он вместе с Храмцевичем улетел после освобождения. «Мы выбрались из плена проклятых бюрократов, которые заключили нас в закрытом транзитном центре в аэропорту и уничтожили наши визы», — написал лидер «Интуриста».
Музыкант отметил, что его и Храмцевича задержали из‑за отсутствия брони жилья в Бельгии, несмотря на действующие визы и наличие обратных билетов. Произошедшее сорвало планы бенда на гастроли в Европе в ближайшие месяцы, подчеркнул он.
Также Горбунов рассказал о пребывании в транзитном центре, который сам артист назвал «тюрягой». По его словам, в ней находились беженцы и задержанные граждане.
«Все сплошь интеллигентнейшие люди, приятные и добрые, совершенно точно не представляющие никакой угрозы для общества», — поделился впечатлениями музыкант.
Горбунов добавил, что некоторые россияне «в попытках спасти визы живут в центре больше месяца». При этом помещение, рассчитанное на 50 человек, переполнено — в нем находится, по подсчетам участников «Интуриста», 107 постояльцев.
Условия содержания в центре, судя по описанию Горбунова, не слишком комфортные. По словам музыканта, сотрудники «тянут резину» и теряют билеты, а телефоны и компьютеры задержанных держат под замком.
«Ими [ячейками для хранения] можно пользоваться только иногда, в присутствии соцассистента, который работает по несколько часов, 5 через 5», — пояснил Горбунов.
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