Умер продюсер фильмов «Апокалипсис сегодня» и «Крестный отец» Грей Фредериксон

В США скончался кинопродюсер Грей Фредериксон, известный по работе над фильмами «Апокалипсис сегодня» и «Крестный отец». Об этом сообщил Deadline.
Фредериксону было 85 лет. Он умер у себя дома в Оклахома-Сити от рака простаты, рассказала супруга кинематографиста Карен. Она отметила, что продюсера не стало 20 ноября.
Фредериксон начал свою карьеру в кинематографе в 1960-х годах в Италии. Он участвовал в создании классического вестерна Клинта Иствуда «Хороший, плохой, злой», выступал продюсером лент «Ультравысокая частота» и «К югу от рая, к западу от ада».
Продюсер сотрудничал с Фрэнсисом Фордом Копполой: после «Апокалипсиса сегодня» кинематографисты вместе работали над мюзиклом «От всего сердца» и драмой «Изгои». Также Фредериксон продюсировал ленту Элинор Копполы «Сердца тьмы» и фильм «Девственницы-самоубийцы» Софии Копполы.