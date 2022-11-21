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Умер продюсер фильмов «Апокалипсис сегодня» и «Крестный отец» Грей Фредериксон
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:03

В США скончался кинопродюсер Грей Фредериксон, известный по работе над фильмами «Апокалипсис сегодня» и «Крестный отец». Об этом сообщил Deadline.

Фредериксону было 85 лет. Он умер у себя дома в Оклахома-Сити от рака простаты, рассказала супруга кинематографиста Карен. Она отметила, что продюсера не стало 20 ноября.

Фредериксон начал свою карьеру в кинематографе в 1960-х годах в Италии. Он участвовал в создании классического вестерна Клинта Иствуда «Хороший, плохой, злой», выступал продюсером лент «Ультравысокая частота» и «К югу от рая, к западу от ада».

Продюсер сотрудничал с Фрэнсисом Фордом Копполой: после «Апокалипсиса сегодня» кинематографисты вместе работали над мюзиклом «От всего сердца» и драмой «Изгои». Также Фредериксон продюсировал ленту Элинор Копполы «Сердца тьмы» и фильм «Девственницы-самоубийцы» Софии Копполы.

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Грей ФредериксонКлинт ИствудФрэнсис Форд
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