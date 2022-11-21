Роскомнадзор удалил пропаганду ЛГБТ на более чем 5500 веб-страницах

Роскомнадзор удалил пропаганду ЛГБТ с более чем 5500 страниц в интернете. Об этом написал ТАСС со ссылкой на замруководителя ведомства Вадима Субботина.
По его словам, на всех страницах содержалась ЛГБТ-пропаганда, направленная на несовершеннолетних. «Такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению», — сказал Субботин.
Он добавил, что с момента обнаружения запрещенной информации до вынесения судебного решения иногда проходит два-три месяца. Такой срок нахождения в доступе контента с пропагандой, как считает чиновник, «недопустим».
Также ко второму чтению законопроекта в него включат запрет видеоигр с упоминанием ЛГБТ-отношений и демонстрацией актов насилия. Если документ примут, в России запретят такие игры, как The Last of Us, The Sims и Life is Strange.
Кроме того, в законопроект планируют внести поправку, ужесточающую наказание за повторные нарушения. Повторное наказание за ЛГБТ-пропаганду с использованием интернета или СМИ может грозить тюремным сроком до двух лет.