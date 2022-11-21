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Роскомнадзор удалил пропаганду ЛГБТ на более чем 5500 веб-страницах
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:07

Роскомнадзор удалил пропаганду ЛГБТ с более чем 5500 страниц в интернете. Об этом написал ТАСС со ссылкой на замруководителя ведомства Вадима Субботина.

По его словам, на всех страницах содержалась ЛГБТ-пропаганда, направленная на несовершеннолетних. «Такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению», — сказал Субботин.

Он добавил, что с момента обнаружения запрещенной информации до вынесения судебного решения иногда проходит два-три месяца. Такой срок нахождения в доступе контента с пропагандой, как считает чиновник, «недопустим».

В данный момент Госдума рассматривает законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России — документ уже приняли в первом чтении. Ко второму чтению в него добавят пункт о блокировке сайтов с запрещенными материалами.

Также ко второму чтению законопроекта в него включат запрет видеоигр с упоминанием ЛГБТ-отношений и демонстрацией актов насилия. Если документ примут, в России запретят такие игры, как The Last of Us, The Sims и Life is Strange.

Кроме того, в законопроект планируют внести поправку, ужесточающую наказание за повторные нарушения. Повторное наказание за ЛГБТ-пропаганду с использованием интернета или СМИ может грозить тюремным сроком до двух лет.

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РоскомнадзорГосдума
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Вадим Субботин
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