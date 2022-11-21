«Звук» ответил «Яндексу» и VK. Стриминг призвал всех слушать «звезды» и «искры» у него

17 ноября на Новом Арбате в Москве развернулась «битва между брендами». Третьим участником стал музыкальный стриминг «Звук», который призвал слушать популярных музыкантов у него.
18 ноября на большом экране кинотеатра «Октябрь» появился слоган: «Зажгли искру, нашли звезду. Теперь слушайте их музыку только в самом высоком качестве в „Звуке“».
Все началось 16 ноября, когда «Яндекс Музыка» прорекламировала плейлист «Искра» с треками набирающих популярность артистов. На это ответила «VK Музыка»: «Пока вы ждете искру, здесь ярко горят звезды».
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