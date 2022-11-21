В Москве представят антологию «Современный удмуртский рассказ»

В их рассказах, по словам составителей сборника, можно проследить формирование малых жанров со склонностью к психологизму, а также понаблюдать за оппозицией «деревня — город», за стремлением к сохранению нравственных устоев «малого» народа при глобализации и переплетением этнокультурных традиций с общероссийскими.