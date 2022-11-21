В Москве представят антологию «Современный удмуртский рассказ»

26 ноября в Москве состоится презентация сборника «Современный удмуртский рассказ» («Туала удмурт верос»). Это первая антология удмуртской прозы, выпущенная в столичном издательстве постсоветского времени.
«Современный удмуртский рассказ» опубликовали в издательстве Литературного института имени Горького этой осенью. В антологию вошли сорок переведенных на русский язык рассказов удмуртских писателей, созданных с 1970-х по современное время.
В первой части можно прочитать рассказы национальных классиков — Геннадия Красильникова, Семена Самсонова, Романа Валишина и Егора Загребина. Во второй представлены работы писателей на рубеже XX и XXI веков — Нивклада Самсонова, Олега Четкарева, Ульфата Бадретдинова, Вячеслава Ар-Серги, Лидии Нянькиной и Эрика Батуева. А третья часть знакомит читателей с современными авторами — Виктором Шибаном, Сергеем Матвеевым, Еленой Миннигараевой, Дарали Лели, Марией Векшиной и другими.
В их рассказах, по словам составителей сборника, можно проследить формирование малых жанров со склонностью к психологизму, а также понаблюдать за оппозицией «деревня — город», за стремлением к сохранению нравственных устоев «малого» народа при глобализации и переплетением этнокультурных традиций с общероссийскими.
Составителем антологии стала руководитель семинара переводчиков в Литературном институте Вера Пантелеева (ее работы тоже есть в книге). Большую часть рассказов перевели студенты, обучающиеся в удмуртской переводческой группе.
На презентации Пантелеева расскажет о современном литературном процессе и выборе рассказов для антологии, а студенты поделятся впечатлениями о первой серьезной переводческой практике и прочитают свои переводы. Мероприятие завершится ответами на вопросы слушателей.
Презентация «Современного удмуртского рассказа» начнется в 18.00 в коворкинг-центре ЮВАО (станция «Рязанский проспект»). Перед посещением нужно зарегистрироваться здесь.