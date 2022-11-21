В США разбился самолет с 53 собаками на борту. Все выжили

Одним из тех, кто взял к себе в дом собаку, стал спасатель Тони Василевски. Та бросилась к мужчине в объятия и лизнула его после вызволения из‑под обломков. Затем она попыталась еще раз подбежать к нему, и в тот момент Василевски решил, что заведет еще одного домашнего питомца.