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В США разбился самолет с 53 собаками на борту. Все выжили
Рустам Абдуллин
Вчера в 19:53

В США самолет, перевозивший десятки собак из Нового Орлеана в Уокешо, рухнул на поле для гольфа по неизвестным причинам. Пилоты и животные выжили, сообщает CBS News.

Самолет выполнял один из регулярных рейсов Общества защиты животных (HAWS). Во время потери высоты у судна оторвало крылья из‑за столкновения с деревьями. 53 собаки и 3 человека на борту остались живы, некоторые из них, в том числе щенки, получили легкие травмы.

HAWS выложил в соцсетях фото собак, выживших в авиакатастрофе. В тот же день сразу 19 питомцев были готовы к усыновлению.

Одним из тех, кто взял к себе в дом собаку, стал спасатель Тони Василевски. Та бросилась к мужчине в объятия и лизнула его после вызволения из‑под обломков. Затем она попыталась еще раз подбежать к нему, и в тот момент Василевски решил, что заведет еще одного домашнего питомца.

«Как только дама открыла дверь, она обошла мою жену, прыгнула мне на руки и начала целовать», — рассказал прослезившийся Василевски. Собака получила имя Сиси и обзавелась двумя подругами — лабрадором Минки и метиской кане-корсо Маки, которые «приняли ее так, будто она всегда была одной из них».

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