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Больничные для самозанятых появятся в 2023 году
Дарья Мельникова
Вчера в 18:34

С 1 июля 2023 года в России заработает законопроект о новой модели добровольного социального страхования на случай болезни, в том числе для самозанятых. Они сами смогут выбирать размер выплат, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

Сейчас участвовать в госпрограммах добровольного медицинского страхования могут индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие. Теперь инициатива министерства охватит добровольным страхованием всех.

В качестве страховщика будет выступать Социальный фонд России. «В новой модели предусмотрен выбор страховой суммы, то есть по сути гражданин сам определяет, какой размер выплат в случае болезни он хотел бы получать и исходя из этого уплачивает страховые взносы», — рассказали в пресс-службе министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Страховая сумма может быть 32 484 рублей (2 МРОТ за полный месяц) или 48 726 рублей (3 МРОТ за полный месяц). Выплаты можно будет получать в случае не только болезни, но и травмы, протезирования, карантина, процедуры ЭКО или аборта, ухода за заболевшими членами семьи, в том числе ребенком, во время санаторно-курортного лечения.

«Размер ежемесячного взноса составит 1247,38 рубля в месяц, если гражданин выбрал страхуемую сумму, равную 2 МРОТ, и 1871 рубль, если выбрана сумма, равная 3 МРОТ», — пояснили в министерстве.

В Минтруде заметили, что право на выплату пособий появляется у застрахованного после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов.

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Минтруд РоссииФонд социального страхования РФ
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Антон Котяков
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