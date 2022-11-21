Больничные для самозанятых появятся в 2023 году

Сейчас участвовать в госпрограммах добровольного медицинского страхования могут индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие. Теперь инициатива министерства охватит добровольным страхованием всех.
В качестве страховщика будет выступать Социальный фонд России. «В новой модели предусмотрен выбор страховой суммы, то есть по сути гражданин сам определяет, какой размер выплат в случае болезни он хотел бы получать и исходя из этого уплачивает страховые взносы», — рассказали в пресс-службе министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
Страховая сумма может быть 32 484 рублей (2 МРОТ за полный месяц) или 48 726 рублей (3 МРОТ за полный месяц). Выплаты можно будет получать в случае не только болезни, но и травмы, протезирования, карантина, процедуры ЭКО или аборта, ухода за заболевшими членами семьи, в том числе ребенком, во время санаторно-курортного лечения.
«Размер ежемесячного взноса составит 1247,38 рубля в месяц, если гражданин выбрал страхуемую сумму, равную 2 МРОТ, и 1871 рубль, если выбрана сумма, равная 3 МРОТ», — пояснили в министерстве.
В Минтруде заметили, что право на выплату пособий появляется у застрахованного после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов.