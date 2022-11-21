Больничные для самозанятых появятся в 2023 году

Страховая сумма может быть 32 484 рублей (2 МРОТ за полный месяц) или 48 726 рублей (3 МРОТ за полный месяц). Выплаты можно будет получать в случае не только болезни, но и травмы, протезирования, карантина, процедуры ЭКО или аборта, ухода за заболевшими членами семьи, в том числе ребенком, во время санаторно-курортного лечения.