Футболисты сборной Ирана отказались петь национальный гимн в знак поддержки протестующих

Члены сборной Ирана по футболу отказались исполнять национальный гимн своей страны на чемпионате мира. Таким образом они выразили поддержку протестующим против правительства согражданам, сообщило AFP.
По словам капитана команды Алирезы Джаханбахша, спортсмены «коллективно» приняли решение о молчании перед матчем со сборной Англии. Когда на стадионе в Дохе включили гимн, игроки стояли с мрачными лицами. Аудитория приветствовала действия футболистов аплодисментами.
Футболисты проявили солидарность с иранцами, которые участвуют в протестах с середины сентября. Они начались после смерти 22-летней девушки Махсы Амини, которую задержала полиция нравственности за якобы неправильное ношение хиджаба.
По данным правозащитной организации Iran Human Rights, в ходе протестов погибли почти 400 человек. Эти жертвы вызваны тем, что власти Ирана жестоко подавляют массовые акции. Тем не менее митинги продолжаются до сих пор.
Сборная Ирана по футболу начала свое участие в чемпионате мира 21 ноября. На момент публикации новости счет во встрече с англичанами составил 4:1 в пользу последних. Иранцам предстоит в следующих матчах встретиться с командами США и Уэльса.