Бразильская художница нашла в сериале «1899» плагиат ее комикса, нарисованного еще в 2016 году

Каньин пишет, что авторы шоу взяли из ее работ черную пирамиду, загадочные смерти на корабле, многонациональный экипаж, странные и необъяснимые вещи, а также появляющиеся в глазах персонажей символы. По ее словам, авторы взяли и несколько сюжетных элементов, в том числе личные драмы героев и их смерти.
«Очевидно, что „Черная тишина“ — короткое произведение, почти рассказ. Очень легко разбросать все эти „отсылки“ в 12-часовом хронометраже сериала, но в его сути есть созданное мной», — написала Каньин. Она попросила помочь собрать схожести и «довести дело до СМИ».
В 2017 году Каньин ездила на популярную книжную выставку в шведском городе Гетеборг. Она участвовала в дискуссиях и занималась дистрибуцией «Черной тишины», чтобы о комиксе узнало больше издателей и бизнесменов из этой сферы. Специально для этого она привезла бумажную версию своей работы и перевела ее на английский язык.
«Я много плакала. Я всегда мечтала получить признание за свою работу на национальном и международном уровнях. Поэтому происходящее действительно разбивает мне сердце. Мы знаем, что в Бразилии у нас мало возможностей показать свои труды и получить признание. <…> Мы, бразильцы, не должны мириться с таким пренебрежением и равнодушием. У нас есть бесчисленное количество случаев, когда гринго [иностранец, англоговорящий выходец из другой страны в Латинской Америке] копируют наше в фильмах, сериалах и песнях. Как в случае с фильмом „Жизнь Пи“, который был скопирован с бразильской книги», — сказала Каньин.
На момент написания заметки пост Каньин набрал больше 300 тыс. лайков. Netflix, режиссеры Баран бо Одар и Янтье Фрисе пока что никак не комментировали ситуацию.