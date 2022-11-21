Бразильская художница нашла в сериале «1899» плагиат ее комикса, нарисованного еще в 2016 году

«Я много плакала. Я всегда мечтала получить признание за свою работу на национальном и международном уровнях. Поэтому происходящее действительно разбивает мне сердце. Мы знаем, что в Бразилии у нас мало возможностей показать свои труды и получить признание. <…> Мы, бразильцы, не должны мириться с таким пренебрежением и равнодушием. У нас есть бесчисленное количество случаев, когда гринго [иностранец, англоговорящий выходец из другой страны в Латинской Америке] копируют наше в фильмах, сериалах и песнях. Как в случае с фильмом „Жизнь Пи“, который был скопирован с бразильской книги», — сказала Каньин.