Американский фолк- и рок-исполнитель Боб Дилан (настоящее имя — Роберт Циммерман) в юности рассматривал несколько сценических псевдонимов, среди которых был Маленький Уилли, пишет NME.
Издание ссылается на информацию из проданных на аукционе дилановских любовных писем, отправленных в 1957–1959 годах, — то есть в период, когда музыканту было 16–18 лет. Послания были адресованы его школьной возлюбленной Барбаре Хьюитт.
Она умерла в 2020-м, оставив после себя 150 страниц писем Дилана — их обнаружила ее дочь. Цена лота составила 670 тыс. долларов. Он достался знаменитому португальскому книжному магазину Livraria Lello из Порту.
В одном из писем, как передает NME, Дилан изобразил вымышленную музыкальную группу со своим участием и подписал рисунок: «Маленький Уилли, вокалист коллектива Night Gales (в переводе с английского „Ночные бури“. — Прим. ред.)».
Другим вариантом сценического имени был Элстон. Об альтер эго Дилана по прозвищу Элстон Ганн было известно и ранее. Существовали и вариации, когда фамилия Ганн писалась с тремя Н на конце: Ганнн. Однако было это еще до середины 1960-х, когда из фолк-музыканта Боб Дилан превратился в звезду рок-н-ролла всеамериканского, а затем мирового масштаба.