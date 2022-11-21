Другим вариантом сценического имени был Элстон. Об альтер эго Дилана по прозвищу Элстон Ганн было известно и ранее. Существовали и вариации, когда фамилия Ганн писалась с тремя Н на конце: Ганнн. Однако было это еще до середины 1960-х, когда из фолк-музыканта Боб Дилан превратился в звезду рок-н-ролла всеамериканского, а затем мирового масштаба.