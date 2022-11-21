Российские производители иван-чая собираются купить Lipton

«Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте — как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения», — рассказал председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.