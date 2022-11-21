Российские производители иван-чая собираются купить Lipton

Российские производители иван-чая изучают возможность приобретения компании Ekaterra, которая занимается производством и дистрибуцией чая Lipton в России. Об этом пишет РИА «Новости».
«Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте — как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения», — рассказал председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.
По его словам, предложение выкупить компанию связано с необходимостью сохранить команду и дистрибуцию Lipton, который занимал 7% российского рынка. «Таким образом, решится вопрос сбыта для наших производителей иван-чая», — пояснил Хлынов.
1 августа Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, заявила о решении прекратить деятельность на территории России. Чайная фабрика в стране продолжит свою работу до конца года. После того как производство будет закрыто, Ekaterra прекратит продажу и дистрибуцию чаев.